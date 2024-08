Ungar Sigg ' over75 in palestra esempio di invecchiamento attivo'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. (Adnkronos Salute) - "Gliinrappresentano un segnale di positività, di. Ma per star bene è particolarmente importante muoversi, anche solo all'aria aperta. Quindi non è necessario in questa fase della vita iscriversi per forza in un centro fitness. Basta evitare l'ascensore", il divano e l'automobile. Così all'Adnkronos Salute Andrea, presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria () e ordinario di geriatria all'Università di Firenze, commenta l'aumento degli ottantenni che si iscrivono inper combattere la sarcopenia, la perdita dei muscoli, e per tenere in allenamento non soltanto in corpo ma anche la testa. "Il 30% degliha fragilità e patologie croniche - spiega- ma il 70% sta bene, fa sempre più attività sportiva anche se magari prende una pasticca per l'ipertensione.