Un nuovo video per Persona 3 Reload

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 8 agosto 2024) ATLUS ha condiviso unche mette in risalto Metis, la nuova androide di’s Episode Aigis -The Answer –. Il trailer presenta anche Lizzie Freeman, la doppiatrice di Metis. Episode Aigis è la terza e ultima aggiunta a: Expansion Pass, con 30 ore aggiuntive di gameplay, nuovi costumi e nuove musiche di sottofondo. Metis: Un misterioso androide che afferma di essere la “sorella” di Aigis. Appare davanti ai membri del S.E.E.S. intrappolati in un loop temporale infinito del 31 marzo e li conduce all’Abisso del Tempo, apparso nel seminterrato del dormitorio. La sua unicaè Psiche, specializzata in abilità fisiche, vento e ghiaccio. L'articolo Unperproviene da NerdPool.