Turchia Erdogan continua la sua guerra digitale contro le piattaforme social | Bloccato l’accesso a Roblox

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo Instagram, il cui accesso inrisulta ormaida una settimana, Ankara ha deciso di bandire anche la piattaforma per videogiochi online, che conta più di 15 milioni di utenti nel Paese ed è frequentata soprattutto dai più giovani. Il ministro della Giustizia turco Yilmaz Tunç ha spiegato ieri sera su X che la decisione è legata alla presenza di “contenuti” che potrebbero risultare dannosi per i “minori”, preoccupazioni che “sono state oggetto di un’indagine condotta dalla Procura generale di Adana”, una città nel sud dellaè una piattaforma di videogiochi online che consente anche di sviluppare nuovi titoli. Secondo Apple Store e Google Play, oltre 41 milioni di utenti inhanno scaricato questa app dalla sua comparsa sul mercato nel gennaio del 2015, spendendo in totale almeno 37,5 milioni di dollari.