Sempre più abbandoni mascherati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un vademecum ricco di informazioni utili per portare in vacanza il proprio pet, a due o quattro zampe, in tutta serenità: dai consigli su come viaggiare in sicurezza usando i più disparati mezzi di trasporto alla scelta ragionata della pensione per animali. Una guida redatta con l’associazione Gaia Animali & Ambiente (che si può richiedere gratis scrivendo alla mail [email protected] o a whatsapp al 3392742285) per promuovere la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali del Comune di Peschiera attraverso l’Ufficio diritti animali comunale gestito dall’associazione Diamoci La Zampa. "Il fenomeno dell’abbandono è in calo – dichiarano l’assessore all’Ambiente e ai Diritti animali Paola Baratelli e il portavoce di Diamoci la Zampa Edgar Meyer – grazie anche a tutte le campagne organizzate dalle associazioni e dalle istituzioni.