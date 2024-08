Parigi 2024 pallanuoto maschile | l’Italia presenta ricorso dopo la sconfitta contro l’Ungheria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) In seguito allaai rigori nel match dei quarti di finale didelle Olimpiadi dihato. In particolare, gli azzurri non hanno gradito la contestata decisione presa dagli arbitri, che –il richiamo del Var – hanno trasformato il gol di Condemi del 3-3 in gioco violento, quindi espulsione per l’atleta azzurro (il quale però aveva colpito un avversario in maniera del tutto fortuita, considerata la dinamica dell’azione) e rigore per, poi trasformato per il 4-2. Il Settebello ha poi perso l’inai tiri di rigore, ma si è appellato ai giudici, che in questi minuti stanno ascoltando Francesco Condemi. Attesa a breve una decisione in merito allaSportFace.