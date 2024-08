Parigi 2024 allarme Senna per Cassignol | Tagli su mani e braccia rovi da tagliare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Océaneè arrivata settima nella 10 km di nuoto in acque libere alle Olimpiadi di, risultato che non l’ha soddisfatta pienamente, ma che non è l’unica nota di contrarietà per l’atleta francese. “Gli organizzatori avrebbero potuto quantomenoare i. Sulla superficie dell’acqua c’è un vero e proprio giardino e mi sono procurata diversisullee sulle. Noi nuotatrici eravamo letteralmente obbligate a nuotare lungo i bordi, credo che ci sia da lamentarsi su questo”. Queste dunque le considerazioni di, rilasciate ai microfoni di ‘France Tv’, l’ennesimo campanello d’sullaoltre il grado di inquinamento delle acque del fiume.