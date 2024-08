Olimpiadi Parigi 2024 Day 13 Diretta Gare Giovedi 8 Agosto Discovery+ Eurosport e Rai2

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) È il giorno delle staffette 4x100 a, () con l'Italia al maschile che difende il titolo olimpico vinto tre anni fa a Tokyo. Jacobs e compagni saranno impegnati nelle qualificazioni, così come la 4x100 femminile. In chiave atletica sarà, soprattutto, il giorno della finale di Larissa Iapichino, a caccia di una medaglia nel salto in lungo. Dopo il rinvio per assenza di venta, toccherà oggi alla coppia Tita-Banti nella Medal Race del Nacra 17 per l'oro-bis, mentre sulla pista del Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines riflettori puntati su Elia Viviani nell'omnium. Inizia il programma del nuoto di fondo con la 10km femminile, Sofia Raffaeli e Milena Baldassari saranno impegnate nella ginnastica artistica e, infine, Matteo Zurloni cercherà una medaglia nell'arrampicata sportiva categoria speed.