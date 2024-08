Nuova discesa delle medie dei prezzi dei carburanti Ma c' è anche un segnale deciso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Secondo rialzo consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati, questa volta piuttosto. Nessun movimento da segnalare sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi. Ancora in calo invece lenazionali deideipraticati alla pompa. Queste sono ledeipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministeroImprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,834 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,838, pompe bi1,827), diesel self service a 1,714 euro/litro (-3, compagnie 1,718, pompe bi1,705). Benzina servito a 1,978 euro/litro (-3, compagnie 2,019, pompe bi1,898), diesel servito a 1,859 euro/litro (-2, compagnie 1,900, pompe bi1,775).