Maria De Filippi quanto costa una settimana di vacanze sul suo yacht? Le cifre svelate dal settimanale Oggi

(Di giovedì 8 agosto 2024)De, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, sa come concedersi un meritato relax dopo un anno di duro lavoro. La celebre presentatrice, nota per il suo impegno in programmi di successo come Amici, Uomini e Donne e Tu sì que vales, ha scelto nuovamente il mare di Ansedonia come sua destinazione estiva, a bordo del lussuosoAres. La Denon si accontenta di una vacanza qualunque. loè una vera e propria oasi di lusso. Il super cabinato, dal valore di 4,3 milioni di euro e lungo ben trentacinque metri, offre ogni tipo di comfort. Il suo affittole raggiunge i 140.000 euro, escluse le mance per l’equipaggio e i costi per il cibo e le bevande. Negli scatti pubblicati dalleappare in splendida forma mentre si gode il sole e il mare con il figlio Gabrielenzo e alcuni amici stretti.