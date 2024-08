Il social media manager non può avere tutta la colpa L’Associazione di categoria contesta Sangiuliano | Il post sulle dimissioni? Una gogna

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lui scherzando dice di essere conosciuto solo come “ildi Taffo”, l’azienda di servizi funebri diventata celebre suigrazie alla sua comunicazione dissacrante, ma Riccardo Pirrone è molte cose, tra cui il presidente delNazionale. Proprio in quella veste ieri è intervenuto sulla comunicazione del ministro alla Culturache annunciava ledel suoper il marchiano errore dei 2.500 anni di Napoli che sono diventati 2 secoli e mezzo. Pirrone, è ancora arrabbiato con il ministro? Come presidente dell’Ansmm registra che ogni volta che succede qualcosa dalle parti di un ministro o personaggi pubblici o vip o aziende lafinisce sempre sulche ha pubblicato.