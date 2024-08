Gb migliaia di antirazzisti in corteo | la protesta dopo i disordini dell’estrema destra

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) –di manifestantisono scesi in piazza ieri sera in molte città e cittadine del Regno Unito, per contrastare le manifestazioni di estremagiorni diseguiti all'accoltellamento di Southport. Alle 23, la maggior parte delle manifestazioni di estremapianificate, oltre 100, non si sono materializzate,che il L'articolo Gb,diin: laproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.