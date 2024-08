È morto il figlio aveva 20 anni Lutto nel calcio italiano il dramma per Serginho

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il mondo delè inper la tragica scomparsa di Diego, ilventenne di, ex calciatore del Milan e della nazionale brasiliana. La notizia, giunta dal Brasile, ha colpito profondamente non solo la famiglia di, ma anche i tifosi e gli appassionati di sport in tutto il mondo. Diego è venuto a mancare in circostanze ancora poco chiare, e al momento non sono state fornite informazioni dettagliate sulle cause del decesso., il cui vero nome è Sérgio Cláudio dos Santos, ha vissuto una carriera calcistica straordinaria, diventando un simbolo del Milan tra il 1999 e il 2008. >> “Adesso posso dirlo”. L’azzurra choc a fine gara: è successo prima delle Olimpiadi ma l’ha tenuto nascosto Durante la sua permanenza nel club rossonero, ha conquistato numerosi trofei, tra cui due Champions League e un Mondiale per club.