È colpa tua? Prime Video annuncia la data di uscita dell' atteso sequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 agosto 2024) È in arrivo su?,del primo film Èmia?, con i protagonisti che tornano nei loro ruoli principali.ladidi È?, l'attesissimo adattamento del secondo libro di Culpables, la serie best-seller del New York Times scritta da Mercedes Ron. Il primo capitolo, Èmia?, è stato il film Original non in lingua inglese che ha avuto più successo nella storia di. Nicole Wallace e Gabriel Guevara tornano nei rispettivi ruoli di Noah e Nick.ha anche diffuso il teaser trailer e i poster del film. I dettagli dele ladiche il film Original spagnolo È