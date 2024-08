Due potenti terremoti colpiscono il Giappone | diramata un’allerta tsunami nel sud del Paese

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un terremoto di magnitudo 6.9 seguito da un’altra scossa di magnitudo 7.1 sulla scala Richter ha colpito oggi la zona meridionale di Kyushu, in, imponendo alle autorità locali di emettere un avvisoper la costa orientale e meridionale dell’isola e per il sud di Shikoku. L’annuncio è stato diramato dall’Agenzia meteorologicase (JMA), secondo cui l’epicentro dei due sismi è stato registrato nel mare di Hyuganada, a una profondità di 33 chilometri, circa 29 chilometri al largo a sud-est della prefettura di Miyazaki, intorno alle 16,42 ora locale (circa le 9,42 in Italia). JMA ha diramato una serie di avvisi di rischioper la costa di Uwakai della prefettura di Ehime, per la prefettura di Kochi e per la costa lungo il canale di Bungo nella prefettura di Oita.