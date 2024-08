Calcio Prima | Fc Ponsacco 1920 ai nastri di partenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024)8 agosto 2024 – Fcpronto al via per questa nuova stagione 2024/25 nella quale parteciperà al campionato diCategoria dopo la permanenza conquistata nella passata stagione. La cittadina e la sempre presente e calda tifoseria rossoblù si auspicano una stagione che dia loro soddisfazione dopo gli ultimi anni bui che hanno visto precipitare la squadra dalla D allaCategoria. Riconfermato il direttore sportivo Andrea Mencaraglia e come mister è stato promosso Lorenzo Ferretti che lo scorso anno era secondo a mister Bicchieri. Sono arrivati aLupi Lorenzo portiere dal Castelfiorentino, Molesti Davide portiere dal Casciana Terme. I difensori Politano Vincenzo dall’Armando Picchi, Nucci Alessandro dal Castiglioncello, Baldini Matteo dalla Geotermica. I centrocampisti Alderotti Leonardo dalla Sanromanese, Stampa Samuele e Sylla Modou.