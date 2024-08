Biden | Trump perde?Temo passaggio poteri

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 agosto 2024) 7.00 Il presidente americanoteme che, in caso di sconfitta dia novembre, la transizione di, la fase post elettorale che porta a una nuova amministrazione, non sarà pacifica. "Seperde, non sono affatto sicuro. Lui dice sul serio le cose che dice, noi non lo prendiamo sul serio, lui lo dice sul serio, tutte quelle cose sul fatto che se perderà ci sarà un bagno di sangue, perché saranno state e lezioni rubate", ha detto il presidente in un'intervista alla Cbs che sarà trasmessa domenica.