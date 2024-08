Aria condizionata in ufficio regole Inail 2024 | cosa dice la legge sui condizionatori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’ha pubblicato lesul corretto utilizzo dell’in. Con l’aumento dell’uso degli apparecchi per la climatizzazione negli ambienti di lavoro, per garantire che questi dispositivi non diventino fonte di rischio per i lavoratori, la scelta e l’installazione di questi impianti devono infatti essere effettuate con attenzione, tenendo conto non solo dell’efficienza energetica ma anche del comfort ambientale. Vediamo, nel dettaglio,lasui. Quando si può accendere l’negli uffici Secondo la, l’può essere accesa quando le temperature esterne sono tali da compromettere il comfort dei lavoratori e, generalmente, la temperatura deve essere abbassata di massimo 7°C rispetto a quella esterna durante la stagione estiva.