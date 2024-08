Stragi naziste Lucca riscopre 28 preti trucidati nel 1944

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 - Nell'estate dele nella provincia le truppein ritirata verso la linea Gotica trucidarono ben 28e frati in più massacri e rappresaglie. E' stimato come il numero più alto di religiosi della Resistenza uccisi in una provincia italiana ed è la prima volta che una ricerca storicale loro vicende e ne individua i nomi in modo completo. I sacerdoti vennero puniti per varie ragioni: per aver riparato in chiese e conventi contadini inermi, soldati sbandati, ebrei, renitenti alla leva di Salò, partigiani, pure ex fascisti. Tuttavia la ricerca esamina come agì la XVI Divisione Panzer-Grenadier delle Ss, la stessa della strage di Sant'Anna di Stazzema oltre ad altri eccidi nell'area, rilevandovi fra parecchi suoi ufficiali una notevole deriva anti-clericale.