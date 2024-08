Sparatoria a Pianura | arrestati tre sospettati per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Due arresti a Napoli e uno in provincia di Cosenza: in carcere i presunti autori di un raid armato avvenuto nello scorso maggio Per delega del Procuratore di Napoli, si comunica che in data odierna personale della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di P.S. “”, con l’ausilio della squadra Mobile di Cosenza, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli- Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di tre soggetti gravemente indiziati dei reati die porto e detenzione di armi comuni in luogo pubblico. I destinatari del provvedimento restrittivo si sono resi autori, nel pomeriggio del 4 maggio 2024, nel quartiere diin via Torciolano n.