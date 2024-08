Roma spese pazze con carte di credito rubate | scattano le manette per due uomini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024-Gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto di 2, un 18enne e un 35enne, poiché gravemente indiziati di furto aggravato in concorso ed indebito utilizzo didi. Nei giorni scorsi, i poliziotti del IX Distretto “Esposizione” durante i consueti servizi specifici volti alla prevenzione e repressione di furti hanno messo in atto un controllo specifico nei parcheggi antistanti i centri commerciali. Nei fatti, durante un servizio di osservazione in Via Laurentina, gli operatori hanno notato, nei pressi di un centro commerciale, un’autovettura con targa straniera con a bordo tre persone, viaggiare ad un’elevata velocità. I tre, dopo essersi diretti nei parcheggi sotterranei del centro commerciale, si sono recati a piedi all’interno dello stesso.