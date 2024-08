Padova un chilo di cocaina e ketamina nel furgone | Sono proteine vegane Un arresto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Girava con uncon un carico di droga, per un valore di 70mila euro: un uomo è stato arrestato dalla Squadra mobile della questura dinei pressi del casello autostradale diSud. Ha attirato l’attenzione dei poliziotti in quanto ha cambiato repentinamente corsia mentre stava litigando con una donna che stava viaggiando con lui: da qui la decisione di farlo fermare. “Dopo un primo tentativo di proseguire ugualmente la marcia – si legge nel comunicato diffuso dalla questurana – l’uomo ha ceduto alla fine, accostando col veicolo e portandosi in maniera plateale una mano in fronte, in segno di disperazione”.