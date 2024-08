Olimpiadi di Parigi 2024 triatleta belga prova a scagionare la Senna | non era Escherichia coli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Con un post su Instagram, Claire Michel, laricoverata in ospedale dopo la gara nellaalledi, ha annunciato che il batterio contratto non ha nulla a che vedere con l’. “Gli esami del sangue hanno dimostrato che ho contratto un virus (non E.). Dopo tre giorni di vomito e diarrea, che mi hanno lasciato abbastanza vuoto. Domenica ho finito per aver bisogno di cure mediche più significative e ho trascorso la giornata in clinica. Gli esami del sangue hanno dimostrato che ho contratto un virus (non E.). Dopo tre giorni di vomito e diarrea, che mi hanno lasciato abbastanza vuoto. Domenica ho finito per aver bisogno di cure mediche più significative e ho trascorso la giornata in clinica“. La squadra, alla luce dei problemi di salute della Michel non si era presentata per la staffetta mista del triathlon.