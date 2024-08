Napoli due offerte per Coli Saco | la decisione di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ha ricevuto due, ildeve prendere unasul futuro del centrocampista maliano Gli ultimi giocatori ad aggregarsi alla squadra di Antoniosono stati Mathias Olivera e. Il terzino uruguaiano verrà trasformato in difensore centrale di sinistra dal tecnico partenopeo. Il suo rendimento con la nazionale di Bielsa in Copa America ha convinto definitivamente. Situazione diversa, invece, perha giocato il torneo maschile di calcio con il Mali ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, collezionando 2 presenze contro Israele e Paraguay. L’anno scorso ha vestito la maglia dell’Ancona, nel Girone B di Serie C, collezionando 31 presenze, con 7 gol e 2 assist. Una grande stagione per il centrocampista classe 2002.