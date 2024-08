Milan Paulo Fonseca fa tre su tre | battuto anche il Barcellona con un super Christian Pulisic!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ildifa tre su tre nella tournée in USA:ilai calci di rigore: che! Una, due e tre. Dopo la doppia vittoria sul Mster City e sul Real Madrid, ildihail, questa volta ai calci di rigori, dopo che la gara è terminata in parità con il risultato di 2-2. Sì, sono solo amichevoli pre-campionato, ma non è sbagliato dire che i rossoneri sono partiti forte in questa stagione e vogliono provare a fare il “botto” in campionato. Tra le note positive della gara, c’è da sottolineare la grandissima prestazione del beniamino di casa,, che si è reso protagonista di un assist, per la rete di Jovic, e un gran goal. Abbiamo, quindi, la certezza che l’americano nel ruolo di trequartista è una scelta più che azzeccata. Ottime notizie in vista dell’inizio del campionato.