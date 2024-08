LIVE Italia-Francia volley Olimpiadi 2024 in DIRETTA | atmosfera da brividi alla South Paris Arena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.58 Il sestetto dell’: Giannelli/Romanò in diagonale, schiacciatori Michieletto-Lavia, centrali Galassi-Russo, libero Balaso. 19.57 L’è da. Agli azzurri non devono tremare le gambe. Questa è una notte da uomini veri. Non possono esistere dubbi o titubanze. Serve solo lottare per quella bandiera che si porta sul petto. 19.56 Ed ora la Marsigliese. 19.54 Inno di Mameli! 19.52 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento. 19.49 Laha battuto la Germania ai quarti per 3-2. Lo stesso punteggio con cui l’ha prevalso sul Giappone dopo aver annullato 4 match-point. 19.44 Per l’sarà una partita diversa rispetto al Giappone. Laè una squadra di qualità, sa fare tutto. Sanno esaltarsi in difesa, ma anche attaccare con potenza e trovare serie importanti in battuta. 19.