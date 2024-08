LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Vece e Fiorin ai ripescaggi nel keirin Balsamo subentra nel quartetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Dopo due chilometri la Francia è in testa 2:05.760. È una bolgia il Velodromo di Saint Quentin en Yvelines 13.59 Nelitaliano non compare più il nome di Chiara Consonni. Sarà Elisaad affiancare Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Martina Fidanza. 13.58 Iniziata la sfida tra Australia e Francia. 13.56 È il momento dell’inseguimento a squadre femminile. Ricordiamo che le vincitrici delle ultimi due batterie si giocheranno l’oro mentre accederanno alla finale per il bronzo le due formazioni con il miglior tempo. Queste le quattro batterie: Batteria 1 AUS Australia FRA Francia Batteria 2 GER Germania CAN Canada Batteria 3 USA Stati Uniti d’America GBR Gran Bretagna Batteria 4ITA Italia NZL Nuova Zelanda 13.55 Sia Miriamche Saradovranno passare aii quali inizieranno alle 15.10 circa. 13.