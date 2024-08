L’Holi dei record colora il litorale veneziano

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ad agosto il Festival dei colori più famoso d’Italia approda sulle spiagge simbolo della movida veneziana: il 10 a Caorle e l’11 a Jesolo. Annunciate altre tappe del Summer Tour celebrativo dei dieci anni di Holi Ad agosto le previsioni meteo annunciano cascate di arcobaleni sul, tanta musica e voglia di divertirsi in modo sano e genuino: arriva, il festival dei colori più famoso d’Italia. Il 10 agosto al Double Flavor Festival,approda a Caorle sulla spiaggia della Madonnina, una tappa storica che ha sempre registrato sold out fin dal suo esordio. Gli organizzatori, il trevigiano Fabio Lazzari e il vicentino Marco Bari, affermano: “in spiaggia è da sempre uno spettacolo bellissimo. Si balla in riva al mare tra nuvole di mille colori. Un’emozione unica ad alto impatto scenografico adatto a tutti, grandi e piccini”.