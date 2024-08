Le figlie non rispondono da ore localizza i telefoni e fa una scoperta choc | le due sorelle erano morte in un’incidente d’auto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024)in viaggio insieme a un’amica nella contea di Cayuga, nello stato di New York, ma la loro gita al parco divertimenti si è trasformata in una tragedia. La loro auto è finita nell’altra corsia, impattando con un’altra che veniva dalla direzione opposta e uccidendo le due giovani. È successo a due, Hailey e Shelby Trumble, rispettivamente di 19 e 17 anni. Un incidente che è stato fatale per loro. E a scoprirle è stato proprio il padre che, preoccupato perché non riusciva a rintracciarle da diverse ore, le ha raggiunte tramite un’app perre i loro cellulari. Arrivato sul posto, ha visto l’auto su cui viaggiavano ledistrutta e ha chiamato i soccorsi. Secondo le autorità, le due ragazze sarebberoa causa delle ferite riportate. Non sono state sufficienti, quindi, le cure ricevute al Syracuse University Hospital.