In campo anche la Cri

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sono grandi numeri quelli che la Croce Rossa garantirà allo Spezia nell’assistenza allo Spezia. Medici, infermieri, ambulanze da soccorso e centri mobili di rianimazione, squadre di soccorso a piedi e in, operatori al Gos e una media di un centinaio di operatori Cri formati per la gestione delle emergenze. Sono i numeri della macchina organizzativa della Croce Rossa della Spezia chedurante la prossima stagione dello Spezia Calcio si mobiliterà per garantire l’assistenza sanitaria allo stadio ’Alberto Picco’ e al centro sportivo ’Ferdeghini’ in occasione delle partite in casa siadella prima squadra che delle otto serie giovanili. Saranno dunque oltre 200 gli incontri in cui sarà prevista l’assistenza sanitaria.