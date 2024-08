‘Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere 2’ | tutto sulla colonna sonora

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In attesa dell’arrivo della serie su Prime Video, Amazon MGM Studios ha annunciato l’uscita della– The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season Two: Amazon Original Series Soundtrack) – a livello globale il 23 agosto. Ladella seconda stagione de Il: Glidel2 è stata composta ancora una volta dal vincitore del premio Emmy Bear McCreary (Da Vinci’s Demons). L’album includerà anche due nuove canzoni con la partecipazione dei famosi cantanti Rufus Wainwright e Jens Kidman. Per questa emozionante seconda stagione, McCreary ha costruito nuovi temi e colori, includendo un coro femminile bulgaro e uno strumento come la gadulka per la regione di Rhûn, un coro di bambini per la bucolica città di Eregion, il violino dell’Hardanger per il nuovo personaggio di Estrid e funerei sussurri per i terrificanti Spettri dei Tumuli.