Aumentano le indennità per sindaco e assessori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La giunta di Matelica si aumenta l’, una decisione che lascia perplessa l’opposizione. Come previsto nell’ultima seduta consiliare, lepasseranno da 2.510 euro lordi a 4.002 euro per il, da 1.255 a 2.001 euro per il vice, da 1.129 a 1.801 euro per glie da 251 a 400 euro per il presidente del consiglio comunale. "Lesono stabilite per legge e totalmente fuori dal controllo degli amministratori – ha dichiarato il consigliere di minoranza Alfredo Cegna –, ma come detto dal nostro capogruppo Marcello Catena, non ne facciamo una questione di soldi. A un amministratore che dedica tempo e impegno alla sua città deve essere riconosciuta un’adeguata.