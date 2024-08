Antonella Palmisano rivela la causa di una Olimpiade da incubo | Ho avuto il Covid ma già oggi stavo meglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’Italia non ha brillato nella maratona mista di marcia alle Olimpiadi di Parigi 2024 con i campioni olimpici Massimo Stano e. Stano era riuscito a passare il testimone ain terza posizione prima dell’ultima frazione, ma è mancata la chiusura del cerchio alla pugliese che è crollata nel finale per una condizione non eccelsa per problemi di salute accusati nei giorni scorsi. Ecco le parole della marciatrice di Mottola a Rai Sport,ndo ladi una condizione tutt’altro che ottimale: “Negli scorsi giorni ho contratto il, abbiamo tenuto tutto allo scuro, sono sempre stata monitorata per non allarmare i miei compagni di squadra e per rimanere isolata. Sapevo che sarei andata incontro a quello che ho provato nella gara individuale, ossia una mancanza di forza”.