A Complete Unkonwn ecco quando il biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet arriverà al cinema

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Grande attesa per ilsu Bob, “AUnknown” connei panni del cantautore di Blowin in the wind. “AUnkown”, rivelata la data d’uscita delsu BobL’annuncio arriva da un post su X di Searching Pictures nel quale è riportata la release del film di James Mangold, che sarà neiamericani il 25 dicembre, giorno nel quale sarà nelle sale anche il remake di Nosferatu di Robert Eggers. Nel Regno Unito secondo Digital Spy, il lungometraggio, del quale è stato presentato il trailer lo scorso mese di luglio,il 17 gennaio 2025. Nel cast oltre al protagonistavedremo Edward Norton che sarà Pete Seeger, mentre Elle Fanning impersonerà Sylvie Russo, con Monica Barbaro che darà il volto a Joan Baez. Ci saranno anche Boyd Holbrook (Johnny Cash), Dan Fogler (Albert Grossman) e Scoot McNairy (Woody Guthrie).