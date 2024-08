Viva la fi** | Fedez e Briatore si scatenano e danno spettacolo al Billionaire Ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Lo spavento è passato,sta meglio. Dopo il ricovero d’urgenza della scorsa notte, che aveva lasciato in apprensione i suoi fan, il rapper milanese è tornato all’opera. E lo ha fatto su un palcoscenico d’eccezione: ildi Porto Cervo. A scatenarsi con lui sul palco, poi, il patron del locale, Flavio, che per l’occasione si è trasformato in vocalist e dj. Lodunque la fa da padrone, con anche qualche esclamazione un po’ sopra il limite, ma che inquadra bene la forma mentis dei personaggi in questione. Tra una canzone e l’altra, infatti,ha preso il microfono, come testimoniano le storie Instagram pubblicate sul profilo del locale e del cantante, e ha iniziato il suo show, urlando un “la” che non lascia spazio all’immaginazione. Piuttosto è lo stessoche lascia il microfono al rapper per completare la frase.