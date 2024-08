Una città sempre più anziana e con meno stranieri Crescono i matrimoni Ma si fanno pochi figli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) L’obiettivo quota 50mila si allontana. La popolazione residente sul territorio sestese, alla fine dell’anno scorso, è infatti in calo, seppur non fortissimo: i dati statistici elaborati e pubblicati dal Comune di Sesto indicano per il 2023 un dato di 48.946 abitanti contro i 49.105 dell’anno precedente,159 unità in totale. Diminuiscono i nuovi nati (308 l’anno scorso contro i 330 del 2022) e anche i morti, 512 rispetto ai 636 dei 12 mesi precedenti, con un saldo naturale, dunque, ampiamente negativo:204. Una popolazione che non aumenta ma sicuramente continua a invecchiare: sono 2.025 infatti i residenti fra 0 e 5 anni e addirittura 1.990 quelli fra i 6 ed i 10 anni mentre nella fascia fra i 66 e gli 80 anni risultano ben 8196 persone e 4639 fra gli over 81. Confermata la maggiore longevità del ‘gentil sesso’ ampiamente superiore per numero: le donne sono infatti 25.