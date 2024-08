Tragedia in Val Badia | lancio fatale per un base jumper

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) Ennesimain montagna e a perdere la vita è stato ancora una volta un appassionato dijumping. E’ successo in Val, nell’Alto Adige, dove è morto unlombardo 36enne. Si era lanciato intorno alle ore 12 dal Piz da Lech, esattamente da Colfosco. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri giunti sul posto. Secondo quanto ricostruito dall’Ansa, sembra che si fosse incontrato con altri 5sul posto, una zona molto conosciuta per questo tipo di disciplina. Sarebbero stati loro a chiamare i soccorsi dopo l’incidente. I soccorritori, arrivati con l’elicottero dell’Aiut Alpinisc Altaavrebbero avvistato il cadavere in un canalone ghiacciato a 2.400 metri di quota, una zona impervia e priva di sentieri. Secondo quanto riferito da AltoAdige.