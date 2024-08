The Legend of Zelda | Echoes of Wisdom mostrata Hyrule in un trailer

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 6 agosto 2024) Il regno die i metodi per esplorarlo (cavalli inclusi) fanno capolino nell’ultimodi TheofofPer quanto inaspettato a fine ciclo vitale, conofabbiamo un nuovo Theofcon visuale dall’alto con la principessa a fare da protagonista, e a meno di due mesi dal day one l’ultimomette in mostra il regno di. I dettagli sui vari biomi qui abbondano, e a parte la possibilità di integrarci tra le Gerudo senza sotterfugi di sorta (a cui non avevamo pensato!) fanno anche una comparsata i due tipi diversi di Zora, per i quali viene chiarito che ce ne sono una variante fluviale e una marittima. Troveremo anche il villaggio Calbarico (stavolta senza l’accento tonico sulla “i”, ndr) e molto altro. La presenza di pilastri di teletrasporto conferma inoltre il viaggio rapido.