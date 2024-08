Sanchez ritorna all’Udinese Fatta per Ekkelenkamp

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 agosto 2024) L’Udinese si prepara ad accogliere nuovamente uno dei giocatori più amati. Alexis, 36 anni, non avendo rinnovato il contratto con l’Inter,in Friuli accettando così la proposta del club che lo ha lanciato e nel quale chiuderà probabilmente la sua carriera. Nel frattempo sta per essere ufficializzato il centrocampista olandese Jurgen Ekkelenkam in arrivo dall’Anversa.DOPO TREDICI ANNI L’accordo sarà ufficializzato nelle prossime ore con il cileno che torna a vestire il bianconero dopo averlo fatto dal 2007 al 2011, per un totale di 112 presenze e 21 gol. Da lì in poi il grande salto al Barcellona e quindi all’Inter dove ha chiuso l’ultima stagione con la conquista dello scudetto e un contributo di 4 gol in 33 presenze.