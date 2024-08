Salvataggio in mare a Focene | donna ha un crampo e rischia di annegare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024) Fiumicino, 6 agosto 2024 – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi sulla spiaggia a, dove unahato di affogare. Immediato l’intervento del bagnino che non ha esitato a tuffarsi in acqua per il. Sul posto a prestare soccorso sono intervenuti anche gli altri assistenti bagnati della Società Nazionale di Salvamento. Il tempestivo intervento ha, infatti, evitato il peggio: “Abbiamo notato la signora in acqua – ha spiegato Manuel, il bagnino dell’Altaa a il faroonline.it – io e l’altro bagnino Jimmy. Ci siamo accorti che qualcosa non andava e ci siamo subito allertati. Al suo grido di aiuto mi sono tuffato in acqua con il baywatch e ho raggiunto lain difficoltà. L’ho recuperata e portata a riva con facilità.