Recensione Cat Quest III | alla ricerca della Tesoro della Stella Polare

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 6 agosto 2024) Inandremo a parlare e ad analizzare CatIII; il terzo capitolo di pucciosissima saga targata The Gentlebros. Ecco tutti i dettagli Se il primo capitolo di Cataveva generato stupore e curiosità, ponendosi come un titolo innovativo e pieno di spunti interessanti, e se il secondo aveva rappresentato una conferma di tale curiosità, CatIII rinnova ulteriormente una saga che ormai sta diventando un vero e proprio classico dell’industria contemporanea. Ino ultimo capitolo avremo a che fare con lo stesso impianto di gameplay dei primi due capitoli ma con delle aggiunte, sia in termini di meccaniche che di contesto che elevano ulteriormente la qualità del gioco. Bando alle ciance e proseguiamo con ladi CatIII.