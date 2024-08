Ragazza morta in monopattino chi era Eleonora Paveri

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 6 agosto 2024)in, chi era, la 18enne le cui cause della morte non sono ancora chiare, 18 anni, è la giovane donnain strada mentre era alla guida delinsieme ad un’amica. Si attendono gli esiti dell’autopsia per chiarire le cause del decesso. Escluso l’incidente stradale, ci si chiede se a concorrere alla morte sia stata qualche causa esterna, ma fino a quando non si avranno gli esiti dell’autopsia, tutto resta nella sfera delle supposizioni e delle ipotesi. Secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe stata smentita la festa privata a cui la giovane avrebbe partecipato. Quella sera, insieme ad amici, aveva trascorso una normale serata come tante. «Ma perché non siamo rimasti con lei a chiacchierare una mezzora in più? Sky forse sarebbe ancora qui con noi, viva», dice un amico di, Sofiam Agal, 21 anni.