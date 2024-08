Proroga decontribuzione al Sud | le novità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024 – Le trattative condotte dall’Italia in Europa, specie grazie al lavoro del ministro per gli Affari Ue e il Pnrr, Raffaele Fitto, hanno portato al risultato sperato, ovvero ladellaal Sud fino al 31 dicembre 2024. Si tratta di un prolungamento molto importante per l’Italia, anche se ci sono degli elementi diche devono essere ben chiari a chi opera in quell’area del Paese, e non solo. Il primo, forse il più importante, interessa ladelle assunzioni agevolate per il Sud che, anche con la nuova scadenza, interesserà soltanto quelle che sono state effettuate entro il 30 giugno 2024.