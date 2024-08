Liquidazioni giudiziali ai massimi livelli dal 2021 e pagamenti oltre i 30 giorni | sos di Federcepicostruzioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) L’ultima analisi realizzata da Cribis (società del gruppo Crif) sulleregistrate nel secondo trimestre del 2024, restituisce l’immagine di un Paese non ancora in crisi economica, ma in evidenti grosse difficoltà, soprattutto in settori come l’edilizia e i servizi. Per il quarto trimestre consecutivo leregistrano un incremento affatto irrilevante: +12,5% rispetto allo stesso trimestre 2023, con il picco massimo proprio nel settore dell’edilizia, dove l’aumento è del 27%.