Kenya il perfetto mix di avventura e relax

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Esiste un luogo dove l’incontra il, dove la natura selvaggia si riflette in acque cristalline: il. Questo Paese è un vero e proprio paradiso per chi ama viaggiare con tranquillità, ma non disdegna un pizzico di adrenalina. Preparate le valigie, caricate la macchina fotografica e lasciatevi trasportare dalla magia del cuore pulsante dell’Africa. Dalle emozioni dei safari ai momenti disulla spiaggia, ogni giorno inè un’diversa, ogni tramonto una nuova storia da raccontare e da concludere nel suggestivo Barracuda Inn: la struttura best seller di Eden Viaggi che ha riaperto dopo importanti lavori di ristrutturazione. Barracuda Inn: il ritorno di un classico Il mitico Barracuda Inn di Eden Viaggi, uno dei resort più amati e frequentati, ha riaperto le sue porte.