John Cena sulla sua last dance | Ci divertiremo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 6 agosto 2024) In quel di Money In The Bank,ha annunciato al WWE Universe che “la sua ultima volta è ora” (thetime is now). Il leader della C-Nation si ritirerà dal pro wrestling e lo farà con un tour d’addio che si svolgerà nel corso dell’intero 2025.sarà presente ad oltre 100 eventi, oltre che ai più importanti appuntamenti dell’anno quali Royal Rumble e WrestleMania. La domanda che molti fan si stanno facendo è se lo rivedremo ancora con la cintura di campione del mondo in vita, il che significherebbe superare il record di Ric Flair. “Ci, anche se per me sarà un po’ agrodolce” Durante una intervista con Extra,ha parlato del suo tour d’addio alla pro wrestling usando queste parole: “Ci. Per me sarà un pò agrodolce, ma sarà divertente.