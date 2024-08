House of the Dragon 4 Stagione sarà l’ultima | data di uscita della stagione 3 fissata

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Secondo lo showrunner e co-creatoreserie, Ryan Condal,of thegiungerà al termine con la quarta. Durante una conferenza stampa post-finaleseconda, Condal ha rivelato che la quartadello spin-off di successo di HBO Game of Thrones. Ha anche condiviso che la terza, prevista per il 2026, entrerà in produzione all'inizio del 2025.of the: La Serie Concluderà con la QuartaCondal ha affermato che la narrazione drammatica manterrà lo stesso ritmo visto nella seconda, promettendo continuità e qualità. La secondadiof theha visto protagonisti Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans.