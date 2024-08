Hamas nomina il nuovo capo successore di Haniyeh | è Yahya Sinwar

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 agosto 2024) Mentre si attende l’attacco dell’Iran e dei suoi alleati contro Israele, all’interno diè in pieno svolgilmento una guerra di potere tra coloro che vogliono prendere il posto di Ismael, eliminato dagli israeliani lo scorso 31 luglio a Teheran. Inizialmente, la Turchia attraverso un comunicato stampa del suo ministero degli Esteri aveva annunciato che Khaled Meshal era ildiin quanto «ad interim del politburo di». Il fatto che l’annuncio lo abbia fatto la Turchia mostra come la Fratellanza musulmana vuole che Recep Tayyip Erdogan si metta alla testa dei sostenitori del movimento jihadista. Khaled Meshal, classe 1956, a sua volta miliardario esattamente comee il suo vice Musa Abu Marzouk, vive da anni in esilio in Qatar ed è già stato adell’organizzazione fino al 2017.