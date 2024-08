Gianmarco Tamberi accetta la sfida | Domani sarà la gara più difficile della mia vita darò tutto!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)ta.in, nella prova di qualificazione olimpica del salto in alto allo Stade de France. Il portabandiera azzurro, medaglia d’oro a Tokyo nella specialità, ha dovuto affrontare una strada lastricata di prove difficili e spera di uscirne nuovamente alla grande, come ha già fatto in passato. Il calcolo renale, che l’ha colpito a pochi giorni dalla partenza per la capitale francese, è stato solo l’ultimo dei “contrattempi” e indubbiamente il più importante. “Prego che finisca questo incubo, ma una cosa è certa: su quella pedana ci sarò, qualsiasi sia la mia condizione“, aveva scritto sui social. Giunto ieri in terra transalpina, l’azzurro ha cercato di “nutrirsi” di tutta l’energia positiva accanto a sé per tentare qualcosa di molto complicato, visto il suo avvicinamento.