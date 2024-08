Fontanarosa e Di Maggio possibile discesa di categoria | i club

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024)e Disono due ragazzi di proprietà dell’Inter che possono andare a fare esperienza nella nuova stagione. Da Sky Sport si indicano le squadre che li cercano. I RICHIESTI – C’è da valutare la posizione anche di alcuni giovani, non solo degli esuberi. Fra questi, Alessandroe Luca Di: entrambi possono lasciare l’Inter e scendere di, per trovarere minutaggio. Luca Marchetti, da Speciale Calciomercato su Sky Sport 24, parla delle squadre che hanno mostrato interesse.piace a Pisa e Reggiana, entrambe in Serie B, mentre Diè richiesto da tantidi Serie C fra cui la Ternana. Sarà l’Inter a scegliere la soluzione migliore.