Femminicidio a Roma | uccisa a colpi di pistola fermato il marito

(Di martedì 6 agosto 2024) Ancora un. Una donna è stata trovata senza vita all'interno della sua auto a Fonte Nuova, in via Palombarese. Inutili i soccorsi del 118 che hanno constatato la morte della donna che sarebbe stata raggiunta da almeno un colpo di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mentana e i colleghi della compagnia di Monterotondo. I militari, secondo quanto si apprende, avrebberoildella donna totrvata morta in auto. Portato in caserma, la sua posizione è al vaglio delle autorità.